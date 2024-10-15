إسعاد يونس تكشف عن مكالمة السقا لها بعد عرض حلقات مسلسل "تيتا زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن مكالمة تلقتها من أحمد السقا استمرت لمدة نصف ساعة، حيث عبر عن إعجابه بالمسلسل وأشاد بجميع المشاركين في العمل، مؤكدًا أن رأيه مهم بالنسبة لها، وذلك خلال تقديمها برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على شاشة DMC.

بينما تحدث الفنان محمد الكيلاني، خلال إستضافته في البرنامج، أن الجمهور يرى أن أحداث المسلسل تعكس الواقع في البيوت المصرية، بينما أكدت المخرجة شيرين عادل أن زملاءها باركوا لها، مشيرة إلى أن المسلسل قريب من الناس وكل شخص يمكن أن يجد نفسه فيه، وأن القصة مستوحاة من الواقع.

أوضح الطفل الفنان معاذ جاد أن أصدقاءه والجمهور طلبوا منه نظارة مشابهة لتلك التي ارتداها في المسلسل، فيما أكدت الفنانة بسمة داود أن الجمهور ينتظر بشغف عرض بقية حلقات المسلسل.