تامر هجرس: لا أمانع دخول ابنتي عالم التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان تامر هجرس عن تقدم شخص ناجح ومثقف لخطبة ابنته، مشيرًا إلى أنهما التقيا في منزله، حيث شعر الشخص بالقلق، لكن تامر طمأنه، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على شاشة صدى البلد.

وأضاف تامر هجرس:"كنت شخص لذيذ معاه ومطلبتش منه شبكة غالية وهو بيته قريب من بيتنا، وإن شاء الله ربنا يوفقه هو وبنتي وأهم حاجه أنهم يتعلموا من تجاربهم وأنا بالنسبة لي الهدف الأعلى هو القناعة ودي حاجه بتيجي من الرضا والتوكل على الله".

أوضح تامر هجرس أن ابنته في مرحلة الخطوبة، واتفقا على فترة تمتد لعامين قبل الزواج، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة صعبة عليه كأب بسبب ارتباطه الشديد بابنته، وبالنسبة للشروط المكلفة التي يفرضها بعض الآباء على أهل العريس، مازح قائلًا: "أنا طالب منه قصر في الساحل و2 أو 3 مليون شبكة.. الطبيعي يعني.. لأ طبعا إحنا متكلمناش في الموضوع ده ومش مقتنع بالحاجات دي خالص".

أكد تامر هجرس أنه لم يعارض دخول ابنتيه مجال التمثيل، بل كان داعمًا لهما، حيث شجعهما على خوض التجربة ورشحهما للمشاركة في مسلسل "الصندوق الأسود" مع رانيا يوسف، وكتب لهما مشهدين قدّموهما بنجاح دون صعوبة، وأعرب عن فخره قائلًا: "بناتي هما أفضل إنجاز في حياتي، وفخور أنني ساعدتهما في الوصول إلى ما هما عليه الآن".