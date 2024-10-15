القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها و جمهورها صورًا عديدة من كواليس مسلسل "مطعم الحبايب" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور الفنانة هدى المفتي

كما علقت هدى، على المنشور قائلة: "الحبايب" في منشورها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

صور من كواليس مسلسل “مطعم الحبايب”

صور من كواليس مسلسل “مطعم الحبايب”

صور من كواليس مسلسل “مطعم الحبايب”

صور من كواليس مسلسل “مطعم الحبايب”

هدى المفتي تروج لمسلسل “مطعم الحبايب” و تشارك الجمهور صور من الكواليس

صور من كواليس مسلسل “مطعم الحبايب”

شخصية وديدة بمسلسل “مطعم الحبايب”

صور من كواليس مسلسل “مطعم الحبايب”

صور من كواليس مسلسل “مطعم الحبايب”

أبطال مسلسل "مطعم الحبايب"



أحمد مالك: يجسد دور الشاب الطموح الذي يحلم بفتح مطعم خاص به، لكنه يواجه العديد من العقبات التي تعوق تحقيق حلمه.



هدى المفتي: تشارك في البطولة بدور ابنة الشيف "أبو المجد"، التي يُفتح لها الكتاب السحري الخاص بالوصفات، وتتوالى الأحداث مع ظهور الوصفات تدريجيًا.



بيومي فؤاد: يجسد شخصية الشيف "أبو المجد"، الذي يترك عمله ليبدأ رحلة جديدة في إدارة مطعم ورثه عن والدته وجداته.



انتصار: تضفي على الأحداث لمسة كوميدية من خلال دور بائعة في الشارع، تنضم إلى فريق عمل "أبو المجد" في المطبخ، ما يضيف جرعة من المرح إلى العمل.



إسلام إبراهيم: يقدم دورًا كوميديًا آخر يساهم في إضفاء روح الفكاهة على المسلسل.



سامي مغاوري: يلعب دور الخصم المنافس للشيف "أبو المجد"، ما يخلق حالة من التحدي والصراع في العمل.



عايدة رياض: تجسد شخصية والدة الشاب الطموح (أحمد مالك)، حيث تقدم دعمًا عاطفيًا لأبنها في رحلته.

إلى جانب هؤلاء النجوم، يشارك في المسلسل نخبة من المواهب الشابة التي تضيف عمقًا وتميزًا لأحداث العمل، و المسلسل من تأليف، مريم نعوم و ورشة سرد، و إخراج عصام عبد الحميد، و إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل "مطعم الحبايب"

تدور أحداث مسلسل "مطعم الحبايب" في إطار كوميدي حول المنافسة بين أصحاب المطاعم المختلفة في أحد الأحياء، إلى جانب إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام، و هي قصة فريدة و مختلفة في عالم المطبخ، و هو ما يسمى بـ"دراما المطبخ" و ذلك في جو من الإثارة والتشويق الممزوجة بالكوميديا.