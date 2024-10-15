هكذا احتفل تامر هجرس بعيد ميلاد ابنته



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان تامر هجرس على الاحتفال بعيد ابنته تالا ، حيث حرص على مشاركة جمهوره بفيديو له برفقة ابنته من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه :" أسعد عيد ميلاد ي لولة حبيبتي بونبوني أشعة شمسنا في يوم ممطر ورفعتنا في الحياة بارك الله فيك وحفظك ممتن لهديتك الله يحفظك ويحميكي تالا وكالا وبالا".



تعليقات الجمهور على منشور تامر هجرس

وفورا من مشاركة المنشور نال نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عيد ميلاد سعيد، ربنا يباركلك فيها يارب العالمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال تامر هجرس

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان تامر هجرس فيلم شوجر دادي، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى

