تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ضخما في الكويت.. التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، والتي من المقرر إقامتها يوم 1 نوفمبر المقبل، في حديقة الشهيد في دولة الكويت.

ومن المتوقع أن يقدم تامر عاشور مجموعة من أغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: “قولوله سماح، هيجيلي موجوع، خليني في حضنك، تيجي نتراهن، ماتختلفيش، كان موضوع، خدها كلمة".

أخر أعمال تامر عاشور

الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية "وداع وداع" والأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، حيث حققت الأغنية 2 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:" جاي بعد ماشوفت غيرك قال بتندم عاللي فات، جاي بتفتح صفحة دابت وإترمت في الذكريات، فوق خلاص وبلاها سيرة مش هنحيي فـ اللي مات وداع وداع مش فاضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك، أصله مش خدام جنابك سلام سلام وإستابينا خلاص مافيش كلام ما علينا، قولي طب ايه اللي جابك اوعى تضمن يوم ولائي لحد قلبه في مرة ساب كنت عارفك يوم هترجع، اه وهتدوق العذاب ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب وداع مش فاضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك، سلام سلام وإستابينا خلاص مافيش كلام ما علينا قولي طب ايه اللي جابك".