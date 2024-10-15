ياسمين رئيس تعيش حالة من النشاط الفني بـ 3 مسلسلات وفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة ياسمين رئيس حالة كبيرة من النشاط الفني،وتنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة عرض مسلسل “رقم سري” التي من المقرر عرضة في الاوف سيزون.

ومن المعروف أن تستعد ياسمين رئيس، خلال الايام القليلة المقبلة لتصوير مشاهدها في مسلسل “جودر” برفقة النجم ياسر جلال، حيث بدأ العمل علي الديكور الرئيسي للمسلسل، ويتبقى لها حوالي 10 أيام من التصوير، والمسلسل من إخراج إسلام خيري.

وومن ناحية أخري، تعاقدت ياسمين رئيس علي مسلسل جديد يتكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2025، ومن المتوقع أن تكشف الشركة المنتجة تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “الهنا اللي أنا في” بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال عرضة في السينمات.