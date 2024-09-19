الأرجنتين تتصدر التصنيف ومصر وتونس تقفزان والإمارات 69 عالميا

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أحمد جودة - القاهرة - قفز المنتخب المصري خمسة مراكز في التصنيف الشهري، الصادر اليوم الخميس، من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقدم المنتخب المصري من المركز الـ36 إلى المركز الـ31 عالميًا، كما تواجد في المركز الثالث على مستوى منتخبات قارة إفريقيا، برصيد 64ر1515 نقطة.

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز الشهر الحالي على كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما صعد منتخب تونس أيضًا خمسة مراكز ليحتل المركز الـ36 عالميًا والخامس أفريقيًا برصيد 86ر1504.

وكان منتخب تونس فاز على غامبيا 2-1 وعلى مدغشقر 1 -0 في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

الأرجنتين تتصدر التصنيف ومصر وتونس تقفزان والإمارات 69 عالميًا



وحافظ المنتخب المغربي على صدارة ترتيب المنتخبات الأفريقية باحتلاله المركز الـ14 عالميًا بعدما حصد 14ر1676 نقطة.

فيما تواجد المنتخب السنغالي في المركز الثاني أفريقيًا والـ21 عالميًا برصيد 87ر1620، وتواجد منتخب كوت ديفوار في المركز الرابع أفريقيًا والـ33 عالميًا برصيد 12ر1509.

ولم تشهد المراكز الأولى في التصنيف أي تعديل حيث حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف وجاء خلفه منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرازيل، وبلجيكا وهولندا والبرتغال وكولومبيا وإيطاليا في المراكز من الثاني للعاشر على الترتيب.

وكان المنتخب القطري هو أكثر المنتخبات التي تراجعت في التصنيف حيث تراجع عشر مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الـ44 عالميًا والخامس آسيويًا، بينما احتفظ منتخب الإمارات بمركزه 69.

ويتواجد المنتخب الياباني على قمة تصنيف منتخبات قارة آسيا ويأتي خلفه منتخبات إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا.

