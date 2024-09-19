نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يرفض رحيل ثنائي الأهلي ويفتح الباب أمام رحيل "النجم الصاعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السماح باحتراف ثنائي الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا حاجته إليهما في الموسم الجديد، نظرًا لتعدد التزامات الفريق في البطولات المحلية، القارية، والعالمية.

تمسك كولر باستمرار اللاعبين في الموسم المقبل

اتخذ كولر قراره النهائي بعدم السماح برحيل كريم الدبيس، الظهير الأيسر، وزميله محمد عبد الله، اللاعب الصاعد الذي شارك في عدد من المباريات في نهاية الموسم الماضي بمركز الجناح الأيمن.

أغلق كولر الباب أمام فكرة احتراف الدبيس وعبد الله، خاصة بعد تلقيهما عروضًا من أندية برتغالية وأخرى محلية مثل سيراميكا، حيث كان الدبيس مطلوبًا، ولكن قرار المدرب السويسري قضى باستمرار اللاعبين مع الفريق الأول للنادي الأهلي.

في الوقت ذاته، قرر مارسيل كولر منح الضوء الأخضر لرحيل محمد زعلوك، العائد من فترة إعارة مع مودرن سبورت، بعد تأكيده عدم الحاجة إلى خدمات اللاعب في الموسم الجديد. وفتح هذا القرار الباب أمام نادي الاتحاد السكندري الذي يرغب في ضم زعلوك، ومن المتوقع أن تشتد المفاوضات معه خلال الساعات المقبلة بعد قرار كولر.

بهذا الشكل، حافظ كولر على استقرار بعض اللاعبين الشباب في صفوف الفريق مع منح الفرصة لآخرين للبحث عن تحديات جديدة خارج النادي.