نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يوجه نصيحة لكولر وإدارة الأهلي بشأن الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نصح الإعلامي أحمد شوبير، مذيع راديو أون سبورت، ونجم النادي الأهلي السابق، إدارة النادي الأهلي، ومارسيل كولر المدير الفني بالقلعة الحمراء، بضرورة إعطاء فرصة للاعبين الصغار خلال الموسم الجديد، أو خروجهم على سبيل الإعارة من الآن إن لم تضعهم في حساباتك.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت:" النادي الأهلي تلقى عرضًا من نادي سيراميكا كليوباترا، لضم كريم الدبيس على سبيل الإعارة، وكولر، المدير االفني للفريق الأحمر، هو من سيحسم أمر رحيل اللاعب من عدمه ".

وتابع:" محمد عبدالله، تلقى أيضًا عروضًا من بعض أندية الدوري الممتاز، ولكن كولر، متسمك باستمرار اللاعب".

نصيحة شوبير

وأشار: "لكن في حال رحيله سيكون وفقًا لشروط معينة، مثل أحمد عابدين، الذي انتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة".

ووجه شوبير رسالة إلى كولر قائلا:" لو مش هتلعب اللعيبة الصغيرة، طلعه إعارة خليهم يلعبوا، خاصة أن كولر، متحفظ على إعطاء الفرصة كاملة للاعبين الشباب".

وأتم:" إدارة النادي الأهلي ترى في أحمد عابدين، نجمها السابق محمد عبد المنعم المحترف بصفوف نيس الفرنسي، حيث أن اللاعب يسير على نفس الخطوات ".