نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إنتر ميلان يتحدث عن التعادل مع مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، عن رضاه بالتعادل أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين علي أرضية ملعب الاتحاد، ضمن فعاليات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا.

سيموني إنزاجي: الجميع يعلم من هو مانشستر سيتي

وتحدث سيموني إنزاجي في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، قائلًا، "قلت لهم، أحسنتم يا شباب، لقد قدموا أداءً رائعًا، طلبت منهم أن يلعبوا بالضبط كما فعلوا".

وأضاف مدرب إنتر ميلان "نحن جميعًا نعلم ما هو فريق مانشستر سيتي وما هو قادر عليه وما حققه، خاصة على أرضه، كنا نعلم أنه يتعين علينا تقديم مباراة رائعة ونجحنا في ذلك".

وأختتم المدرب الإيطالي حديثه، قائلًا "صحيح، أنك تدخل المباراة التالية بثقة كبيرة بعد أداء مثل هذا، لكنني كنت أفضل الفوز".