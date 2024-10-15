نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم Joker: Folie à Deux في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





تمكن فيلم Joker: Folie à Deux أن يثير الجدل ويحقق إيرادات غير متوقعة مقارنة بالجزء الاول، حيث بلغت إيرادات نحو 165 مليونًا و311 ألف دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 4 أكتوبر الجارى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و18 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 51 مليونا و611 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و113 مليونًا و700 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

ايرادات الجزء الأول من فيلم "Joker



وحقق الجزء الأول من فيلم "Joker" إيرادات تجاوزت التوقعات العالمية حيث حقق 248.2 مليون دولار في 3 خلال 3 أيام.

وكان قد كشف المخرج العالمى تود فيليبس، مخرج فيلم Joker: Folie à Deux، أن النجم خواكين فينيكس بطل فيلمه الجديد كان يشعر "بالمرض" يوميا، لأنه كان متوترًا للغاية بشأن الغناء مع زميلته وبطلة الفيلم النجمة والمغنية العالمية ليدي جاجا أثناء تصوير فيلم Joker: Folie à Deux.

الفيلم هو متابعة لـ فيلم Joker لعام 2019، وسيُعرض في دور السينما في 4 أكتوبر المقبل، وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81، وحصل على إشادات كبيرة.