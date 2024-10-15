انت الأن تتابع خبر أسماء مدوية.. 5أسماء خارج قائمة الزمالك في السوبر المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، إلى خوض مباريات السوبر المصري بالإمارات، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في الفترة مابين 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره نادي بيراميدز، في الدور نصف النهائي من البطولة، وذالك يوم 20 من شهر أكتوبر الحالي، في تمام الساعة 4.05 مساءا بتوقيت القاهرة.

البرتغالي جوزيه جوميز، يستبعد خماسي الفريق..