انت الأن تتابع خبر أسماء مدوية.. 5أسماء خارج قائمة الزمالك في السوبر المصري والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، إلى خوض مباريات السوبر المصري بالإمارات، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في الفترة مابين 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الحالي.
- ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره نادي بيراميدز، في الدور نصف النهائي من البطولة، وذالك يوم 20 من شهر أكتوبر الحالي، في تمام الساعة 4.05 مساءا بتوقيت القاهرة.
البرتغالي جوزيه جوميز، يستبعد خماسي الفريق..
- من خلال تصريحات إعلامية، تم التأكيد من أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقر على استعباد خماسي الفريق، اللاعب سيف فاروق جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا وأحمد رفاعي من قائمة الأبيض لمنافسات بطولة السوبر المصري بالإمارات.
- وقد وضح مصدر من داخل القلعة البيضاء، أن البرتغالي جوزيه جوميز، يرى بأن الخماسي لن يضيف للفريق في البطولة لذلك سيتم استبعادهم من القائمة التى تخوض بطولة السوبر.
- وقد أشار المصدر، أن البرتغالي جوزيه جوميز، يدرس بشدة تواجد الغيني جيفرسون كوستا مدافع الزمالك إلى قائمة بطولة السوبر بسبب إصابة مصطفى الزناري وعدم وجود بديل للثنائي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد.