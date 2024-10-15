نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى عثمان تنضم لقائمة أبطال مسلسل حكيم باشا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انضمت الفنانة سلوى عثمان لقائمة أبطال مسلسل "حكيم باشا"، بطولة مصطفى شعبان، والتي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني.



أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا يشارك فى بطولته أيضًا، دينا فؤاد، رياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



آخر أعمال سلوى عثمان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سلوى عثمان مسلسل محارب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



ومسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وشارك في العمل كل من رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، أحمد كشك، ومسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مي عمر تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وشارك في العمل كل من أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، غادة فلفل