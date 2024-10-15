الجزائر إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025
بلغ المنتخب الجزائري نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، المقرر إقامتها في المغرب، بفوزه على مضيفه منتخب توغو 1 - صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات.
سجل رامي بن سبعيني هدف المباراة الوحيد للمنتخب الجزائري من ضربة جزاء في الدقيقة (18).
ورفع المنتخب الجزائري، الذي تأهل للنهائيات للمرة السابعة على التوالي والحادية والعشرين في تاريخه، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، ليضمن التأهل للنهائيات قبل جولتين على نهاية التصفيات، فيما تجمد رصيد منتخب توغو عند نقطتين في المركز الثالث.
ولحق منتخب الجزائر بذلك في قائمة المتأهلين: الكاميرون وبوركينا فاسو وكذلك المغرب الذي تأهل تلقائيا بصفته منظم البطولة.
وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة، فاز منتخب غينيا الاستوائية على ليبيريا (2 - 1).
ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن ليبيريا في المركز الرابع.
فيما عزز المنتخب الكاميروني صدارته للمجموعة العاشرة ضمن منافسات الجولة الرابعة، وذلك بعد فوزه على مضيفه الكيني ( 1 - صفر).
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