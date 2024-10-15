العراق تسقط أمام كوريا الجنوبية

العراق تسقط أمام كوريا الجنوبيةتلقى منتخب العراق هزيمته الأولى في الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بخسارته أمام مضيفه الكوري الجنوبي 2-3 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

وسجل ثلاثية كوريا الجنوبية أوه سي هون في الدقيقة (41)، وأوه هيون جو (75) ولي جاي سونج (84)، فيما سجل هدفي العراق أيمن حسين (51)، وإبراهيم بايش (90+ 5).

وارتفع رصيد منتخب كوريا الجنوبية إلى (10) نقاط في الصدارة، وبقي العراق في المركز الثاني برصيد (7) نقاط.

ويلتقي لاحقا اليوم منتخب الأردن، مع نظيره العماني، ومنتخب فلسطين مع ضيفه الكويتي، ضمن مباريات المجموعة ذاتها.

وضمن مباريات المجموعة الثالثة، فاز المنتخب الصيني على نظيره الإندونيسي بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي الصين بهرام أبدويلي في الدقيقة (21)، ويونينج تشانج (44).

وبهذه النتيجة بقي المنتخب الصيني في قاع الترتيب بعدما حصل على أول ثلاث نقاط له في المنافسة وراء إندونيسيا بقيت في المركز الثالث بثلاث نقاط أيضا.

وفي مباراة أخرى، تعادل منتخب اليابان مع ضيفه الأسترالي بهدف لمثله بالمجموعة الثالثة من المنافسة.

وسجل المنتخب الأسترالي الهدف الأول عن طريق في الدقيقة (58) عن طريق اللاعب الياباني شوجو تانيجوتشي، بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

وأدرك منتخب اليابان التعادل في الدقيقة (76) بواسطة كاميرون بورجس، مدافع منتخب أستراليا، الذي سجل هدفا عكسيا للمنتخب المضيف.

وبهذه النتيجة بقي المنتخب الياباني في الصدارة برصيد (10) نقاط بفارق (5) نقاط أمام منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني مؤقتا.