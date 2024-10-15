خلال 24 ساعة.. سقوط 41 شهيدا و124 جريحا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - أعلنت الصحة اللبنانية، عن ارتقاء 41 شهيدا وجرح نحو 124 آخرين، في الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد خلال 24 ساعة.

وقالت الصحة اللبنانية في بيان، إن بهذه الإحصائية الجديدة يرتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم الاثنين إلى 2350، والجرحى إلى 10906".

بدوره، قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني الدكتور فراس الأبيض، إن 13 مستشفى خرج عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي، واستشهد حتى الآن أكثر من 150 شخصًا من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي بالإضافة إلى تضرر أكثر من 130 سيارة إسعاف جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.