نائب وزير الصحة يطمئن على مصابي حادث الجلالة ويوجه بتقديم أفضل خدمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:36 صباحاً - في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، بتفقد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس على طريق الجلالة-العين السخنة، أثناء تلقيهم الرعاية الصحية بمجمع السويس الطبي.

وجاءت الزيارة للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعة أوضاعهم ميدانيًا، والتأكد من حصولهم على أفضل وأسرع خدمات الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، يتلقى الدكتور خالد عبدالغفار تقارير دورية عن الحالة الصحية للمصابين، ويتابع تطورات أوضاعهم لحظة بلحظة حتى تماثلهم للشفاء، مع توجيهات بتقديم الدعم الطبي اللازم بسرعة وفعالية.

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير قام بمراجعة التقارير الطبية لكافة المصابين، وحرص على زيارة غرف العناية المركزة التي تستقبل 8 حالات إصابة حرجة، كما زار 25 حالة أخرى تتراوح إصاباتهم بين كسور وسحجات متفرقة بالجسم، مؤكدًا استقرار حالتهم الصحية،وقد أعرب الدكتور محمد الطيب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وتقدم بخالص التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن جميع المصابين خضعوا فور وصولهم إلى المستشفى للفحوصات الطبية اللازمة، وهم الآن تحت الملاحظة الطبية المستمرة لمدة 24 ساعة، مشيرًا أن نائب الوزير أكد على أهمية تقديم الدعم النفسي للمصابين إلى جانب الرعاية الصحية، لضمان استقرار حالتهم النفسية والجسدية، مشددًا على ضرورة استمرار تقديم أفضل الخدمات الطبية بأقصى سرعة ودقة.

رافق نائب الوزير خلال جولته التفقدية الدكتور محمد شريف داوود، وكيل وزارة الصحة بالسويس، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس.

جدير بالذكر أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، لتوفير جميع الخدمات الطبية وغير الطبية اللازمة للطلاب المصابين خلال فترة إقامتهم في مجمع السويس الطبي.