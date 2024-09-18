نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات تجديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل مسؤولو النادي الأهلي، إاى اتفاق مع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر لتجديد تعاقده مع النادي.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي الصيف المقبل، حيث يحق للاعب الوسط التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن هناك جلسة جمعت أكرم توفيق ومسؤولو الأهلي في الساعات الماضية وتم الاتفاق خلالها على تجديد العقد.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.