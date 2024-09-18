"لهم دور كبير في حياتي".. محمود متولي يوجه الشكر ويتغنى بجماهير الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه اللاعب محمود متولي، الذي انضم مؤخرًا إلى نادي الاتحاد السكندري، الشكر لجماهير النادي الأهلي، مشددًا على الأثر الكبير الذي تركوه في مسيرته.

محمود متولي يوجه الشكر ويتغنى بجماهير الأهلي

انضم متولي إلى نادي الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

قال محمود متولي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "mbc masr": "أرغب في توجيه رسالة لجمهور الأهلي، الذين كان لهم دور كبير في حياتي، كما أود أن أشكرهم على دعمهم المتواصل لي في السنوات السابقة، وأتمنى أن يستمر هذا الدعم دائمًا".

وأضاف: "الاتحاد السكندري نادٍ عريق وله جمهور عظيم، وهذا يعد تحديًا جديدًا، أي لاعب يشعر بالفخر للانضمام إلى هذا الفريق، ومنذ اليوم الأول وجماهير الإسكندرية كانت تدعمني، وأتمنى أن أكون إضافة قوية للنادي."

واختتم قائلًا: "كانت المفاوضات مع محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، مريحة جدًا، حيث يعاملني كإبن له وليس كرئيس نادي، إنه شخص عظيم من الناحية الأخلاقية".