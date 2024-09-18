نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "9 أسماء".. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغييرات كبيرة في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث غادر الفريق 9 لاعبين ضمن خطة إدارة النادي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر. تأتي هذه التغييرات في إطار إعادة بناء الفريق وإجراء تعديلات واسعة تهدف إلى تحسين الأداء والاستعداد للموسم المقبل.

تفاصيل رحيل 9 لاعبين من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي

غادر 9 لاعبين صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لأسباب متنوعة تشمل انتهاء العقود والإعارات والبيع النهائي، هؤلاء اللاعبون هم:

أنتوني موديست: المهاجم الفرنسي، غادر بعد انتهاء عقده مع الفريق. محمد الضاوي "كريستو": اللاعب التونسي تم إعارته لمدة موسم واحد إلى نادي الصفاقسي التونسي. أحمد عبدالقادر: أُعير إلى نادي قطر القطري لمدة موسم. أليو ديانج: لاعب خط الوسط المالي أُعير إلى نادي الخلود السعودي لمدة موسم. محمود الزنفلي: عاد إلى ناديه بعد انتهاء فترة إعارته مع الأهلي. محمود متولي: فسخ عقده بالتراضي مع النادي. أحمد القندوسي: تم تجديد إعارته إلى نادي سيراميكا. محمد عبدالمنعم: تم بيعه بشكل نهائي إلى نادي نيس الفرنسي. أحمد عابدين: أُعير إلى سيراميكا ليحصل على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي 2024

في المقابل، عزز النادي الأهلي صفوفه بـ 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف تدعيم الفريق لمواجهة التحديات القادمة، وهذه الصفقات هي: