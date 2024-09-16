نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزنفلي: لم أبحث عن المال عند انضمامي إلى الأهلي.. وهذا اللاعب الأقرب لي في الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق حرس الحدود الحالي، عن سعادته الكبيرة عند توقيعه للقلعة الحمراء، وعن اللاعب الأفضل بالنسبة له في الفريق.

محمود الزنفلي يكشف كواليس انتقاله إلى الأهلي

وقال الزنفلي في تصريحات له عبر برنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى: مضيت للأهلي دون التفكير ولم أسال عن الفلوس، وكولر استقبلني في أول يوم لي مع الأهلي وتمني لي التوفيق، والشناوي من أفضل اللاعبين الذين تعاملت معهم في الأهلي.

وأشار: مصطفى شوبير وحمزة علاء سيصنعا التاريخ مع الكرة المصرية مستقبلا، سعيد بالمران مع الشناوي أفضل حارس في مصر، الأهلي أفضل نادي في الكون ولكن كنت أبحث عن فرصة المشاركة.

واوضح الزنفلي: استبعادي من المشاركة أحزنني لأنه أمر طبيعي لأي لاعب كرة يبتعد عن المشاركة، واستفدت كثيرا من التدريب تحت قيادة ميشيل يانكون، الجميع تعامل معي باحترام وتقدير داخل الأهلي.

ثم أتم: طموحي التواجد في حسابات المنتخب الوطني ولكن الابتعاد عن المشاركة في المباريات ابعدني عن الحسابات.

