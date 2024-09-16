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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي للظلم من الجماهير في بعض الأحيان.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "طاهر محمد طاهر لاعيب إمكانياته عالية جدا.. بيتعرض لمزيد من الظلم".

شوبير: هذا اللاعب مظلوم في الأهلي

وأضاف: "أحيانًا يكون الجمهور لديه الحق، لكن ليس بهذه الصورة".

وتابع: "مبروك للأهلي الفوز، كل اللاعبين كان أدائهم مميز والشكل العام للفريق كان جيد".

