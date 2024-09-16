نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: كولر مدرب مختلف.. وربيعة يستحق الاعتذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر مختلف عن أي مدرب جاء إلى مصر، ومنذ أول 25 دقيقة أشعر أن الفريق لم يكن في اجازة، والجانب البدني كان مميزًا لكل اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق لعب بضغط عال أمام جورماهيا الكيني، وكل الخطوط كانت متجانسة تمامًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كولر مدرب مختلف عن كل المدربين الآخرين، وكل اللاعبين تأقلموا على طريقة المدرب، ومفهوم الراحة السلبية ليس موجودًا بالنسبة لفريق الأهلي، وكل اللاعبين كانوا في أفضل مستوى فنيًا وبدنيًا، والأداء كان ممتع، ويجب أن نقوم بتوجيه الشكر لكولر في المقام الأول".

وأضاف: "كولر من المدربين القليليين الذي يبدأ الموسم مثلما انهى الموسم الماضي، ويقوم بعمل روتيشن مبكرًا، ولا ينتظر نهاية الدور الأول، وكل العناصر تشارك في المباريات، خوفا على اللاعبين من الاجهاد والإصابات، وكل عناصر الفريق تكون في أفضل فورمة فنية وبدنية".

وأشاد رمضان السيد بمستوى بعض اللاعبين، وعلى رأسهم رامي ربيعة، وقال: "رامي يجب الاعتذار له، خصوصا أن هناك فترة مستواه تراجع، لكن للموسم الثاني على التوالي يقدم مستوى مميز مع الأهلي، وكولر نجح في تطوير مستواه بشكل إيجابي رهيب لم يحدث مسبقًا، وهو من أفضل اللاعبين في الفريق حاليًا، وحتى الموسم الماضي في وجود عبدالمنعم ومستواه الجيد، كان ربيعة يقدم المستوى الأفضل ويتفوق على منعم".

وبسؤاله عن مستوى بيرسي تاو، علق قائلا: "يبدو أنه شعر بالخطر، ويريد أن يكتشف نفسه مجددا، من أجل التجديد مع الأهلي أو الانتقال لنادي آخر بمبلغ كبير، ومستواه في لقاء جورماهيا كان جيد، وعندما يكون في أفضل مستوياته لا يقل تقييمه عن 8 من عشرة".

وأتم: "وسام أبوعلي مهاجم فذ، وكان عاملًا مؤثرا في انتصار الأهلي أيضا".