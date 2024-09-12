نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز المعلومات عن مروة عيد عبدالملك مُترجمة عبدالمنعم بمؤتمر تقديمه في نيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت مروة عيد عبدالملك نجمة كرة اليد المصرية، الأنظار في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس، لتقديم محمد عبدالمنعم لاعبًا جديدًا في صفوف نيس الفرنسي.

انضم محمد عبدالمنعم نجم دفاع منتخب مصر، إلى صفوف نيس الفرنسي لمدة 4 سنوات، إلى غاية 2028 قادمًا من الأهلي، في فترة انتقالات الصيف الحالي.

ونظّم نادي نيس الفرنسي، عصر اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم محمد عبدالمنعم لاعبًا رسميًا للجماهير ووسائل الإعلام.

وقامت مروة عيد عبدالملك لاعبة فريق نيس لكرة اليد، بدور المترجم لنجم الأهلي السابق محمد عبدالمنعم في المؤتمر الصحفي لتقديمه.

ويستعرض لكم موقع “ دوت الخليج الرياضي ” أبرز المعلومات عن لاعبة اليد المصرية مروة عيد عبدالملك:

مروة من مواليد 27 نوفمبر 1986 وبدأت مشوارها بمركز شباب زينهم بعد اكتشافها وهي في الخامسة من عمرها ولعبت كرة القدم بصفوف نادي وادي دجلة ومنتخب مصر.

قررت مروة ترك كرة القدم بعدما انجذبت لكرة اليد بسبب شقيقتها حنان عبدالملك لاعبة الأهلي السابقة، وانتقلت بعد ذلك للقلعة الحمراء في عام 1996 واستمرت داخل أسوارها لمدة 14 سنة، حققت خلالها جميع البطولات والإنجازات الممكنة.

تألقت مروة مع المنتخب الوطني مثلما فعلت رفقة الأهلي، وحصدت معه بطولة إفريقيا لكرة اليد عام 2004 ولقب هدافة البطولة، بالإضافة لحصولها على جائزة أفضل جناح أيسر في القارة الإفريقية بالعام ذاته.

شقّت مروة طريقها نحو الاحتراف الخارجي من بوابة نادي بلومبرج الألماني ولكن هذه التجربة لم يكتب لها النجاح وعادت إلى الأهلي مرة أخرى ولكنها لم تيأس وانتقلت إلى أونيس الفرنسي الذي كان ينشط في دوري الدرجة الثالثة وقتها (في 2010) وقادته للصعود لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد، ونتيجة تألقها ذهبت في 2015 إلى نيس، فريقها الحالي.