نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن رسميًا قيد 5 أسماء جديدة بالقائمة الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، قيد 4 لاعبين شباب في قائمة الفريق الأول لكرة القدم التي ستخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يُقيد الساعي و4 لاعبين شباب بالقائمة الإفريقية

قال الكابتن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه بناءً على ‏رؤية الجهاز الفني فقد تم قيد الرباعي الصاعد أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبوالخير في القائمة الإفريقية.

ويحق لفريق الأهلي، الاستفادة من ‏جهود هؤلاء اللاعبين ابتداءً من دور المجموعات.

كما نجح الأهلي، في قيد الوافد الجديد عمر الساعي ب‏ذات القائمة منذ الانتهاء من إجراءات انتقاله للأهلي قبل أسبوعين.‏

ويستعد فريق الأهلي، لمواجهة جورماهيا الكيني عصر الأحد القادم، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.