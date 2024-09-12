محمد عبدالمنعم يفتخر بـ الأهلي وجماهيره خلال مؤتمر تقديمه لاعبًا في نيس

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أحمد جودة - القاهرة - علّق محمد عبدالمنعم المنتقل حديثًا إلى نيس الفرنسي، على دعم جماهير الأهلي له بعد اتخاذ خطوة الاحتراف الأوروبي هذا الموسم.

انضم محمد عبدالمنعم إلى صفوف نيس الفرنسي في فترة سوق الانتقالات الصيفية، قادمًا من الأهلي في صفقة انتقال حر.

محمد عبدالمنعم عن جماهير الأهلي: ليس غريبًا عليهم أن يظلوا داعمين لي

قال محمد عبدالمنعم في المؤتمر الصحفي لتقديمه كلاعب جديد بصفوف نيس، اليوم الخميس: “كنت ألعب في نادٍ كبير جدًا في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، الجماهير كلها كانت تحبني”.

وتابع: “أنا كنت أحد أبناء النادي الأهلي، بدأت معهم منذ الصغر وحصلت على العديد من البطولات”.

وأضاف: "ليس غريبًا عليهم أن يظلوا داعمين لي، وإن شاء الله يكون هناك جمهور كبير من مصر لنادي نيس".

وواصل: "سعيد للغاية بالانتقال إلى صفوف نيس، لدي طموح مع النادي أن أجعل الفريق ينافس على جميع البطولات هذا الموسم، الجميع هنا ساعدني لكي اتألقم بشكل سريع".