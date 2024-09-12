نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. البولندي كونراد ميشالاك يجتاز الفحص الطبي قبل التوقيع للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتاز النجم البولندي كونراد ميشالاك، جناح فريق أحد السعودي الكشف الطبي الذي خضع له ظهر اليوم في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك.

وأفاد مصدر داخل الفريق الأبيض، أن اللاعب سيصل إلى القاهرة اليوم الخميس في الساعة الثالثة عصرًا من أجل توقيع العقود وخضوعه لجلسة التصوير لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

كما أكد المصدر أن عقد الإعارة لا يحتوي على بند أحقية الشراء للنادي الأبيض.

وتمكنت إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن تعاقدها مع اللاعب البولندي كونراد ميشالاك لتعزيز الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية، فقد تم إتمام صفقة إعارة ميشالاك، جناح فريق أُحد السعودي، لموسم واحد.

وأوضح المصدر ذاته، أن نادي أُحد السعودي سيتحمل نحو 700 ألف دولار من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، وأن العقد لا يتضمن بندًا يسمح بالنادي الأبيض بشراء اللاعب بشكل نهائي.

وجاء تعاقد إدارة الزمالك مع اللاعب البولندي، في ظل سعيها إلى تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات خلال الميركاتو الحالي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.