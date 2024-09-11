نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة ناعيًا إيهاب جلال: كان مدرب مكافح.. وصنع اسمه بعيدًا عن المجاملات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الإعلامي محمد شبانة، المدرب الراحل إيهاب جلال الذي وافته المنية عصر اليوم الأربعاء، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وظل على أثرها في أحد مستشفيات القاهرة، حتى إعلان وفاته.

شبانة: إيهاب جلال فرض اسمه على الوسط الكروي دون مجاملات

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "اليوم حزين على الرياضة المصرية، إيهاب جلال واحد من نجوم التدريب في تاريخ الكرة المصرية، وهو لم يخرج من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ووصل لأعلى مكانة وتولى تدريب المنتخب المصري، بفضل كفاحه الطويل، وفرض اسمه على الوسط الكروي، الذي يسيطر عليه المجاملات".

وأضاف: "إيهاب جلال دائمًا كان مدرب مكافح ولديه قدرات فنية وفرض نفسه في وقت مهم لتولي تدريب منتخب مصر وتولى المسئولية خلفًا لـ كارلوس كيروش، لكن للآسف وكعادة اتحاد الكرة كان يتعرض لـ "التخبيط" حتى قبل استلام مهمته، وكان هناك حالة انقسام ضده، وجبهة يقودها ضد جمال علام مع المدرب، وحازم إمام كان يقود الجبهة الآخرى ضده، ولم يكمل سوى أيام معدودة ورحل عن صفوف منتخب مصر".

وأكمل: "إيهاب جلال ترك مهمته ورحل عن منتخب مصر، وكان من الممكن أن ينجح مع الفراعنة، لكن كان هناك حالة (تلكيك) للمدرب، ورحل دون أن يتقاضى مستحقاته المالية، ثم عاد مرة آخرى للكفاح في الوسط الرياضي، وهو كان لديه حالة إصرار وتحدٍ وقاد الإسماعيلي من أجل إنقاذ الفريق من عثرته بعدما كان على شفا الهبوط والانهيار، ونجح في البقاء بالدراويش في بطولة الدوري".

وزاد: "الموسم الماضي كان قاسٍ على الإسماعيلي، خصوصًا أن العناصر المميزة في الفريق كانت قليلة، وكان النادي ممنوع من قيد لاعبين، واستطاع أن يقود الإسماعيلي للبقاء في الدوري ووصل لنصف نهائي كأس مصر حتى خرج أمام زد، وكان اقل الأندية انفاقًا على اللاعبين، ورغم ذلك أرى أنه نجح في مهمته، ولكن ضغوط هذه المهنة لم يتحملها إيهاب جلال".

وتابع: "إيهاب جلال أصيب بجلطة في المخ ونقل إلى أحد المستشفيات حتى تم الاعلان عن وفاته، رحل الخلوق عن عالمنا، رحل وترك سيرة عطرة وتاريخ طويل، وقبل أيام تحدثت عنه دون ترتيب مطلقًا، وأنا اتكلم عن المدرب الراحل كنت أشعر بأنه في محنة رغم محاولات اخفاء المحيطين به أي تفاصيل عن حالته، حتى يطمئن الجمهور، ولكن جسده لم يتحمل وفارق الحياة".

وأتم: "رحم الله الكابتن إيهاب جلال المدرب الخلوق واسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه وجماهير الكرة المصرية وجمهور الإسماعيلي والمصري".