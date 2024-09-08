نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضغط سعودي لاستعارة كهربا وكولر ينتظر قرار الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامى خالد الغندور، إن الحزم السعودي تقدم بعرض جديد لاستعارة محمود كهربا مهاجم الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال الغندور خلال برنامجه الجديد ستاد المحور مع خالد الغندور:" الحزم السعودي طلب ضم اللاعب على سبيل الاعارة مع وضع بند أحقية الشراء".

وتابع الغندور:" الأهلي لم يرد حتى الأن على هذا العرض في انتظار قرار السويسري مارسيل كولر والذي يتمسك بضم مهاجم جديد للفريق سواء باستمرار كهربا أو رحيله بسبب عدد البطولات الكبيرة الذي سيدخلها الأهلي خلال الموسم الحالي

وأختتم:" كهربا مرحب جدًا وأبلغ المسؤولين في الأهلي برغبته في الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم".