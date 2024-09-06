نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لـ أنشيلوتي بسبب مدة غياب نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوالى الأنباء الصادمة على جماهير ريال مدريد، بعد إصابة عدد من نجوم الفريق الكروي الأول في الأيام الماضية، بالتزامن مع بداية الموسم الجديد.

طالت لعنة الإصابة، خاكوبو رامون مدافع ريال مدريد الشاب والذي سيبتعد عن المشاركة لفترة طويلة.

إصابة رامون تزيد معاناة دفاع ريال مدريد

وضع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، رامون ضمن خياراته لتعزيز خط الدفاع الذي يعاني من النقص في غياب البرازيلي إيدر ميليتاو والنمساوي دافيد ألابا وخوان مارتينيز.

وذكر خوسيه فيليكس دياز الصحفي التابع لصحيفة “ماركا” الإسبانية، إن رامون يعاني من مشكلة عضلية ستبعده عن الملاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال دياز إن رامون لن يتمكن من اللعب مع ريال مدريد، غدًا، ضد فياريال ب، كما هو مخطط له، ويكاد يكون مستبعدًا عن مباراة ريال سوسيداد المقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

وبحسب الصحفية أرانشا رودريجيز فإن مدافع ريال مدريد كاستيا سوف يغيب فترة أسبوعين عن الملاعب، بسبب معاناته من مشكلات إضافية.