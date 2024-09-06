نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتصحيح الأخطاء وتوجيه اللاعبين.. فقرة فنية خاصة بمران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على الجوانب الفنية والخططية خلال المران الصباحي اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال المعسكر المغلق للفريق.

وحرص جوزيه جوميز وجهازه المعاون على تطبيق بعض الجوانب الخططية في المران الصباحي استعدادًا للفترة المقبلة.

وقام جوميز بتوجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة، واكتفى المدير الفني بالجوانب الخططية دون خوض تقسيمة فنية بين اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

