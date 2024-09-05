أحمد جودة - القاهرة - صديق يشيد بأداء فريق تلا في ودية التصدير

أشاد أحمد صديق مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق مركز شباب تلا بأداء اللاعبين خلال المباراة الودية الاولى التي خاضها الفريق أمام فريق النصر للتصدير استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وأشار صديق أن الهدف من التجارب الودية تحقيق أقصى إنسجام بين اللاعبين وتجهيزهم فنيا وبدنيا للمواجهات الرسميه.

وكان فريق تلا قد تغلب على النصر للتصدير بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق التلاوي عدد من التجارب الودية للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل غلق باب القيد الصيفي.