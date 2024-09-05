عاجل: خطأ إداري يعيق تقدم الأهلي آسيوياً والاتحاد يفاقم الوضع محليا ! تفاصيل نارية

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رياض - احمد صلاح - في تطور غير متوقع يشتعل الصراع حول ملعب "الجوهرة المشعة" بين قطبي جدة، النادي الأهلي ونادي الاتحاد، في ظل التوتر المتصاعد حول أحقية استضافة المباريات على هذا الملعب.

خطأ إداري يعيق تقدم الأهلي آسيوياً والاتحاد يفاقم الوضع محليا