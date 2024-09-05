انت الأن تتابع خبر عاجل: خطأ إداري يعيق تقدم الأهلي آسيوياً والاتحاد يفاقم الوضع محليا ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تطور غير متوقع يشتعل الصراع حول ملعب "الجوهرة المشعة" بين قطبي جدة، النادي الأهلي ونادي الاتحاد، في ظل التوتر المتصاعد حول أحقية استضافة المباريات على هذا الملعب.
خطأ إداري يعيق تقدم الأهلي آسيوياً والاتحاد يفاقم الوضع محليا
- النادي الأهلي يصر على استضافة مباراته الحاسمة في دوري أبطال آسيا ضد فريق بيرسبوليس الإيراني على ملعب الجوهرة، في الوقت الذي يطالب فيه فريق الاتحاد بحقه في خوض مباراته أمام الوحدة على نفس الملعب، والتي تُقام في اليوم الذي يسبق مباراة الأهلي.
- وقد كشفت صحيفة "عكاظ" عن وجود خطأ إداري ارتكبته إدارة الأهلي، قد يعرض الفريق لخطر خسارة حق اللعب على ملعب الجوهرة في مباراته الآسيوية. يتمثل الخطأ في تأخر النادي في استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، مما أثار قلق الجماهير الأهلاوية التي تترقب تفاصيل هذه الأزمة.
- من جانبه، أكد لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد، تمسكه بحق ناديه في خوض مباراة فريقه ضد الوحدة على ملعب الجوهرة المشعة، مشدداً على أن المباراة ستُقام في موعدها المحدد على هذا الملعب، دون الالتفات إلى أي محاولات لتغيير المكان.
- بدورها، أكدت إدارة النادي الأهلي، برئاسة خالد العيسى، رفضها القاطع لفكرة نقل مباراة بيرسبوليس إلى ملعب آخر، مشددة على أهمية إقامة المباراة في ملعب الجوهرة كما هو مقرر.
- وفي سياق متصل، أشار الإعلامي المقرب من الأهلي، وليد سعيد، إلى أن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن في وقت سابق عن استضافة ملعب الجوهرة لمباراة الأهلي الافتتاحية في دوري الأبطال، مما يضيف بعداً آخر للأزمة الحالية.
- في حين أفادت مصادر "عكاظ" بأن الخطأ الإداري من النادي الأهلي قد يتسبب في حرمان الفريق من لعب مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس على ملعب الجوهرة، حيث تأخر النادي في استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة مع الجهات المعنية. تجري حالياً محاولات لحل هذه المسألة قبل فوات الأوان.