Webook حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

انت الأن تتابع خبر حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بالأمس عن موعد بدء بيع تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي لعام 2024، وهو لقاء كروي مثير ينتظره عشاق الرياضة في العالم العربي، وأكد آل الشيخ عبر صفحته الرسمية أن التذاكر ستكون متاحة اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر، وذلك عبر موقع webook المخصص لحجز التذاكر، وفي هذا المقال سنستعرض خطوات حجز تذاكر الأهلي والزمالك عبر webook وموعد المباراة المرتقبة.

كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

بدأ بالفعل طرح تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي صباح اليوم الخميس عبر منصة webook، كما ستكون التذاكر متاحة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، لذا من المهم متابعة التحديثات الرسمية للاستعداد للحجز فور طرح التذاكر، إليك الخطوات التي يجب اتباعها:

قم بزيارة موقع webook المخصص لحجز التذاكر.

ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا كانت هذه هي المرة الأولى لك في الموقع.

بعد تسجيل الدخول اختر حجز تذكرة لمباراة الأهلي والزمالك.

ثم قم بالانضمام إلى قائمة الانتظار حتى يحين دورك.

بعد ذلك اختر نوع التذكرة التي ترغب في شرائها.

ثم اختر عدد التذاكر التي ترغب في شرائها وقد تم تحديد حد أقصى 5 تذاكر لكل مشتري.

بعد ذلك اختر وسيلة الدفع المناسبة لك وأكمل عملية الشراء.

ثم احفظ صورة التذاكر على هاتفك لتتمكن من الدخول إلى المباراة بسهولة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي