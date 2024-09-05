نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحديد موقف إمام عاشور من مباراة الأهلي وجور ماهيا بعد إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، تفاصيل إصابة إمام عاشور والتي أدت لاستبعاده من المعسكر الحالي وغيابه عن مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

المنسق الإعلامي للمنتخب يتحدث عن إصابة إمام عاشور

قال مراد في تصريحاته عبر قناة “أون تايم سبورتس 2”: "إصابة إمام عاشور هي آلام في الركبة، تعرض لها خلال بداية المران، والجهاز الفني فضل إراحة اللاعب وأن يستكمل برنامجه مع النادي الأهلي.

وأشار منسق منتخب مصر إلى إن إمام عاشور سيكون جاهزًا بشكل مؤكد لخوض مباراة الأهلي القادمة أمام جور ماهيا في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا، يوم 15 سبتمبر الجاري.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أن إمام عاشور قد اشتكى من آلام في الركبة خلال بداية مران المنتخب الوطني، الذي جرى أمس الأربعاء.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة كاب فيردي في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، والمقرر لها مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

يتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية إلى جانب منتخبات؛ بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا.