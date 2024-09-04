نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم ميسي.. قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أبرز اللاعبين تحقيقًا لجائزة الكرة الذهبية وذلك بواقع ثماني مرات حصل عليها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وتمنح جائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تقديرًا لما قدمه اللاعب من نجاحات مختلفة مع فريقه ومنتخب بلاده.

وكانت مجلة فرانس فوتبول تقدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا بين العامين 1956 و1994، وتغير نظامها بعد ذلك لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007.

وفيما يلي، نستعرض معكم متابعي دوت الخليج قائمة اللاعبين المتوجين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ:-

2023: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الأوكراني أندريه شفتشينكو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج وياه

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان-بيار بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيغان

1978: الإنجليزي كيفن كيغان

1977: الدنماركي ألان سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الإيرلندي الشمالي جورج بيست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الاسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريس

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز