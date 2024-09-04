نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرة الذهبية 2024.. ريال مدريد ينافس مانشستر سيتي وليفركوزن على جائزة أفضل نادٍ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2024. وتعتبر هذه النسخة هي الأولى التي يتم فيها تقديم هذه الجائزة بعد الشراكة التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومجلة "فرانس فوتبول".

من المقرر أن يُعقد حفل الإعلان عن الفائزين بهذه الجوائز يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر المقبل في فرنسا.

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2024، برزت خمسة أندية، من بينها ريال مدريد ومانشستر سيتي.

الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي في العالم 2024