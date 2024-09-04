نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيم زياش يقترب من الرحيل عن جالطة سراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن وجهة المغربي حكيم زياش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط أسم زياش بمغادرة الدوري التركي، وذلك في ظل وصوله عدد من العروض المختلفة والمميزة التي تجعله يختار نادي جديد له.

وجهة حكيم زياش الجديدة بعد الدوري التركي

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية صباح اليوم الأربعاء، فإن حكيم زياش في مفاوضات مع أندية قطرية للتعاقد معه الفترة القادمة.

وأكدت التقارير أن وجهة زياش الجديدة من المتوقع أن تكون لنادي قطري في ظل اهتمام الغرافة بالحصول على خدماته.

الجدير بالذكر أن المغربي سينهي عقده مع جالطة سراي، حيث لم يعد يرغب في اللعب حسب ما ورد في التقارير.

