رئيس غزل المحلة: ما حدث من الزنفلي "قمة الاستهتار" تجاه نادي كبير بغزل المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، أن محمود الزنفلي طلب من الإدارة الإعلان عن انضمامه للفريق قبل إجراء الفحص الطبي.

رئيس غزل المحلة يوضح تفاصيل أزمة الزنفلي

وأكد رئيس نادي غزل المحلة عبر برنامج الماتش الذي يقدم الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "أن محمود الزنفلي وقع وبصم على عقود انضمامه لصفوف غزل المحلة".

واضاف: "منحنا الزنفلي فرصة أكثر من يوم لاتمام التعاقد مع غزل المحلة ولكنه لم يرد على اتصالاتنا".

وتابع: "ما حدث من الزنفلي "قمة الاستهتار" تجاه نادي كبير بغزل المحلة".

واختتم تصريحاته: "غزل المحلة أجرى 12 صفقة حتى الآن ويتبقى ابرام 7 صفقات قادمة".