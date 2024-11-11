ميدو: مرموش قادر على كتابة التاريخ مثل صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - اعرب احمد حسام ميدو عن سعادته، بتألق عمر مرموش مع فرانكفورت بالدوري الألماني.

وقال احمد حسام ميدو خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد "عمر مرموش مر بطريق صعب جدا في بداية احترافه ولم ييأس".

واضاف: "مرموش نموذج لكل الشباب في مختلفة الطبقات الاجتماعية".

وتابع: "أهداف عمر مرموش ليست بالصدفة وهذا نتيجة تدريب وعمل بجهد يوميا خلال التدريبات وبعدها".

واوضح: "أوروبا ساعدت عمر مرموش كثيرا من حيث تألق وثقافته الرياضية وإذا كان بقى في مصر لأصبح لاعب عاديا".



واختتم تصريحاته: "عمر مرموش يملك عقلية احترافية وقادر على كتابة التاريخ مثل محمد صلاح".



