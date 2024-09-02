نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالكارت الذهبي.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بالمشاركة في كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كرابع الأندية المشاركة ببطولة كأس السوبر المصري، المُقرر إقامتها بدولة الإمارات.



ويشارك في كأس السوبر المصري، كل من: النادي الأهلي، بطل الدوري، ونادي بيراميدز، بطل كأس مصر، وفريق سيراميكا كليوباترا، بطل كأس الرابطة.



وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، على أنه، جرى إخطار نادي الزمالك بالمشاركة في كأس السوبر، عن طريق الكارت الذهبي، بدعوة من اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الشركة الراعبة في البطولة.



وجرى تحديد موعد بطولة كأس السوبر المصري، في الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر المقبل، في دولة الإمارات العربية المتحدة.



جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض قبلها مباراة مهمة أمام النادي الأهلي يوم 27 سبتمبر الجاري، في المملكة العربية السعودية، بنهائي كأس السوبر الإفريقي.