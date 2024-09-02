نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. صفقة الزمالك جاهزة لسوبر الأهلي وتريزيجيه في قطر واتحاد جدة يفاوض جالينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الزمالك يعلن موقف بنتايك من مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن وصول البطاقة الدولية للمغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق اليوم الاثنين.

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تشيلسي يجدد عقد نجمه حتى 2033

جدد نادي تشيلسي الإنجليزي، عقد أحد لاعبيه ليبقى رفقة الفريق الأول لكرة القدم لفترة طويلة الأمد.

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تريزيجيه يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للانضمام إلى الريان القطري

اجتاز محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي، الفحص الطبي الذي خضع له في قطر تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الريان، هذا الصيف.

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اتحاد جدة يحسم صفقة هداف بورتو بعد فشل ضم تروسارد

دخل الجناح البرازيلي جالينو لاعب بورتو البرتغالي، دائرة اهتمامات الفرنسي لوران بلان مدرب اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن اتحاد جدة تقدم بعرض رسمي لضم جالينو بمقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلي 5 ملايين يورو امتيازات.

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المصري يتعاقد مع محمود حمدي حارس مودرن سبورت لمدة موسمين

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع محمود حمدي حارس مرمى فريق مودرن سبورت، وذلك بعقد يمتد لموسمين يبدأ ببداية الموسم المقبل 2025/2024 وينتهي بنهاية موسم 2026/2025.