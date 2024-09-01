نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة جديدة حول مستقبل صلاح مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، التكهنات حول إمكانية رحيله عن “الريدز” بعدما صرح أن مسألة بقائه ليست بيده في ظل عدم وجود محادثات حول تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

تألق صلاح، في ليلة فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بعقر داره (3-1) ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث سجل “مو” هدفًا وصنع ثنائية لويس دياز.

وقال صلاح في تصريحاته عقب نهاية المباراة، أن مستقبله في يد إدارة ليفربول، التي لم تتواصل معه لتجديد عقده حتى الآن، وأنه يقضي الموسم الأخير له في العقد الحالي ويريد الاستمتاع فقط.

مراسلة سكاي سبورتس: صلاح يفضل البقاء في ليفربول

وحسب ما أوردته الإنجليزية ميليسا ريدي مراسلة شبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابها بموقع “إكس”، فأن محمد صلاح يفضل البقاء في ليفربول.

وقالت: “أعتقد أن محمد صلاح يفضل البقاء في ليفربول، لكن ليس مخولًا له أن يضغط من أجل ذلك. أداءه يتحدث عن نفسه".

وتابعت: “صلاح لا يزال أمامه بضع سنوات على أعلى مستوى، حيث يمكنه المنافسة على الجوائز الكبرى ويحطم الأرقام القياسية”.

واختتمت: “صلاح لم يتواصل معه أحدًا من ليفربول حتى الآن لمناقشة تجديد عقده، فلماذا ينتظر النادي كل هذا الوقت لبدء العملية إذا كان يريد الاحتفاظ بصلاح؟”.