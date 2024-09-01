سلوت ينتقد مستوى لويس دياز رغم هدفيه أمام مانشستر يونايتد.. ماذا قال؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني لفريق ليفربول، الهولندي أرني سلوت، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة. المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز شهدت أداءً متميزًا من الريدز.

سلوت ينتقد مستوى لويس دياز رغم هدفيه أمام مانشستر يونايتد

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف وصنع هدفين آخرين، مما ساهم في تحقيق ليفربول للعلامة الكاملة من أول ثلاث مباريات في الدوري.

وفي تصريحاته لشبكة "سكاي" البريطانية عقب المباراة، قال سلوت: "مانشستر يونايتد بدأ المباراة بشكل عدواني خلال الدقائق الأولى، وكان علينا أن نكافح بشدة".

وأضاف: "اللعب في ملعب أولد ترافورد ليس أمرًا سهلًا، ورغم إلغاء هدف لنا بواسطة الحكم، واصلنا اللعب بنفس الروح والأسلوب، وأعتقد أننا استحقينا الفوز في النهاية."

وتابع: "لا نملك خطة محددة للعب من الخلف، بل نرغب دائمًا في الضغط على الخصم من المناطق الأمامية، سوبوسلاي قدم أداءً جيدًا على الجانبين الأيمن والأيسر."

وأشار إلى تغييرات في أسلوب مانشستر يونايتد قائلًا: "في الموسم الماضي، كانوا يعتمدون على الرقابة الفردية في وسط الملعب، أما هذا الموسم، فهم يعتمدون بشكل أكبر على الضغط الفردي، ويبدو أنهم يركضون أكثر، وهذا ما لاحظته في مبارياتهم الأولى."

وشدد على أهمية التوازن الدفاعي والهجومي بقوله: "أظهرنا اليوم العديد من اللحظات التي عاد فيها المهاجمون للدفاع بقوة، وهذا ما نحتاجه للفوز في مثل هذه المباريات."

وفي حديثه بين الشوطين، أوضح سلوت: "قلت للاعبين إنهم سيضغطون بقوة في الشوط الثاني، وأظهرت لهم ثلاث لحظات كان بإمكان مانشستر يونايتد التسجيل خلالها."

وعلى الرغم من تسجيل دياز لهدفين، انتقد سلوت أداؤه قائلًا: "لم يكن يتراجع للدفاع كما ينبغي، وهذه الأمور قد تغير مجرى المباراة على ملعب أولد ترافورد وأمام فريق مثل مانشستر يونايتد."