نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز يتراجع عن قراره ويفاجئ إبراهيم عادل بعد فشل احترافه في خيتافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو نادي بيراميدز، بقيادة رئيس النادي ممدوح عيد، العدول عن فكرة حرمان اللاعب إبراهيم عادل من مكافأة الفوز بلقب كأس مصر، وذلك بعد الأزمة التي نشبت بسبب سفره إلى إسبانيا دون إذن من النادي قبل نهائي كأس مصر، للتفاوض بشأن انتقاله إلى نادي خيتافي.

بيراميدز يفاجئ إبراهيم عادل بعد فشل احترافه في خيتافي

وأوضح مصدر من داخل نادي بيراميدز أن إدارة النادي، برئاسة ممدوح عيد، ستعقد جلسة خاصة مع إبراهيم عادل فور انتهاء معسكر منتخب مصر الأول.

وسيتم إبلاغ اللاعب بقرار التراجع عن حرمانه من مكافأة كأس مصر، على الرغم من سفره قبل المباراة النهائية التي كانت تحتاج فيها الفريق لخدماته الفنية.

وأكد المصدر أن "ممدوح عيد" سيبلغ اللاعب بأن النادي لا يمانع في احترافه الأوروبي، بشرط أن يتلقى النادي عرضًا يناسب طموحاته ويعكس القدرات الفنية لإبراهيم عادل.