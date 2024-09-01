نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عبد الواحد السيد يرحل عن الزمالك لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك من الرحيل عن النادي الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأبيض أبلغت عبد الواحد السيد بتجميد مهامه كمدير للكرة، نظرًا لوقوع مشادة نشبت بينه وبين أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

جلسة جمعت عبدالواحد السيد بالبرتغالي جوزيه جوميز

تحدث مدير الكرة مع جوميز عن طلبات المدير الفني خلال المعسكر المغلق والبرنامج الخاص بالفريق، من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

ويستمر معسكر الزمالك حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، يتخلله خوض الفريق لثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي غدًا السبت.

ويخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.