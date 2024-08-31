انت الأن تتابع خبر عاجل| الأهلي السعودي يحقق صفقة صيفية مثيرة في اللحظات الأخيرة بعد مراوغة أوسيمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خضم حركة نشطة في سوق الانتقالات الصيفية، يستعد نادي الأهلي لحسم آخر صفقاته قبل إغلاق الميركاتو في الثاني من سبتمبر المقبل. مع اقتراب الموسم الجديد الذي يشمل مشاركته في بطولات دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأندية الآسيوية للنخبة، يسعى النادي لتعزيز صفوفه بأسماء بارزة.

وسط هذه الأجواء يبرز اسم إيفان توني

مهاجم برينتفورد الإنجليزي كأحد أبرز الأهداف في فترة الانتقالات الحالية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الأهلي سيستطيع تأمين هذه الصفقة الكبيرة في اللحظات الأخيرة.

الأهلي السعودي يحقق صفقة صيفية مثيرة في اللحظات الأخيرة