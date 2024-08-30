نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يترقب الإعلان عن صفقتين جديدتين قبل غلق باب القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لإعلان ضم صفقتين جديدتين قبل إغلاق باب القيد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وذلك لتعزيز قائمة الفريق قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر المقبل في السعودية.

الأهلي قد حسم بالفعل صفقتين بشكل رسمي، حيث تعاقد مع يوسف أيمن، اللاعب المعار من الدحيل القطري، والمغربي يحيى عطية الله، المعار من نادي سوتشي الروسي، بالإضافة إلى مواطنه أشرف داري القادم من بريست الفرنسي.

جهود الأهلي للتعاقد مع محمد علي بن رمضان

في الوقت الحالي، يبذل مسئولو الأهلي جهودًا كبيرة لإتمام صفقة التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي الروسي.

وقد شهدت هذه الصفقة بعض التحديات بسبب الخلافات المالية بين الطرفين، بالإضافة إلى مشكلة اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب للأهلي، حيث يسعى النادي للتخلص من أحد اللاعبين الأجانب مثل بيرسي تاو أو علي معلول لإفساح المجال لبن رمضان.

الأهلي يقترب من ضم عمر الساعي

الصفقة الثالثة التي يقترب الأهلي من حسمها هي التعاقد مع عمر الساعي، لاعب وسط نادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد كثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع نظرائهم في الإسماعيلي، خاصةً مع رغبة اللاعب الشديدة في الانتقال إلى الأهلي وتفضيله على العروض الأخرى المتاحة.

ختام فترة القيد: 5 صفقات جديدة للأهلي

إذا تم التعاقد مع الثنائي بن رمضان والساعي، سيكون الأهلي قد أبرم خمس صفقات جديدة قبل غلق باب القيد من قبل الكاف. يُذكر أن الأهلي قد شهد مغادرة عدد من لاعبيه خلال هذه الفترة، وهم أنتوني موديست، ومحمد الضاوي كريستو، وأليو ديانج، وأحمد عبد القادر، ومحمد عبد المنعم.