انت الأن تتابع خبر بديل " عبد المنعم " .. الأهلي يضع هذا النجم ضمن خياراته حال فشل صفقة أشرف داري المغربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن إدارة النادي الأهلي مصممة على التعاقد مع لاعب مميز في مركز قلب الدفاع بعد أن رحيل أحد أهم العناصر في الخط الخلفي وهو اللاعب محمد عبدالمنعم عن صفوف الفريق الأحمر من أجل تحقيق حلمه بخوض تجربة احترافه الأوربي من بوابة الدوري الفرنسي حيث يلمع نجم اللاعبين والذي يعتبر خطوة مهمة من أجل الانتقال للدوري الانجليزي أن الإسباني هما الدوريات الأفضل في العالم في الوقت الحالي لكن اللاعب يمتلك من الطموح والقدرات ما يكفل له النجاح في حال تأقلم بشكل جيد وبالعودة لاختيارات النادي الأهلي فإن النادي يرغب في تعزيز ذلك المركز بشكل عاجل

مدافع الأهلي القادم