نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتواصل مع الإسماعيلي لكشف حقيقة توقيع عمر الساعي لـ الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى عمر الساعي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عدة عروض من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، سعيًا للاستفادة من خدماته الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل.

موقف عمر الساعي من العروض

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن الساعي تلقى مؤخرًا اتصالات رسمية من أحد مسؤولي الزمالك للاستفسار عن موقفه من الانتقال إلى النادي، بالإضافة إلى حقيقة توقيعه بالفعل للأهلي.

وأكد المصدر أن عمر الساعي لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن، بما في ذلك الأهلي، مشيرًا إلى أن عقده لا يزال ساريًا مع الإسماعيلي.

وأضاف أن الساعي منفتح على الرحيل إلى أي نادٍ آخر، بشرط موافقة إدارة الإسماعيلي وتحقيق النادي لمصلحة مالية من وراء انتقاله.

منذ بداية الموسم الحالي، قدم عمر الساعي أداءً مميزًا مع الإسماعيلي، مما جعله من أبرز لاعبي الدوري المصري، وجذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى.